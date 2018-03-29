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الوطن

الإسرائيليون يهربون من المستوطنات المجاورة لغزة مع انطلاق مسيرة العودة

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
الإسرائيليون يهربون من المستوطنات المجاورة لغزة مع انطلاق مسيرة العودة

مستوطنون يهود - صورة أرشيفية

قالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن المستوطنين ألغوا احتفالاتهم بعيد الفصح، وآخرين قرروا الاحتفال في وسط وشمال فلسطين المحتلة عام 1948، لخوفهم الشديد من تسلل مواطنين من قطاع غزة إلى الكيبوتسات.

وأضافت القناة في تقرير لها، أن عائلات المستوطنين بأكملها تركت مستوطنات غلاف قطاع غزة، بسبب التوتر الذي تعيشه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مع اقتراب لحظة الصفر لمسيرة العودة الكبرى المقررة يوم غد الجمعة.

وقرر عدد كبير من المستوطنين المتواجدين في الكيبوتسات القريبة من غزة عدم الاحتفال بعيد الفصح اليهودي الذي يبدأ يوم غد الجمعة، لعدم شعورهم بالأمن، بسبب انطلاق مسيرة العودة الكبرى بالقرب من السياج الفاصل.

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