تسجيل الدخول

الوطن

اعتقال أصدقاء للرئيس البرازيلي في عملية دهم متعلقة بقضية فساد

منذ 54 دقيقة
كتب: أ ف ب
اعتقال أصدقاء للرئيس البرازيلي في عملية دهم متعلقة بقضية فساد

ميشال تامر

اعتقلت الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، جوزيه يونس، أحد أصدقاء الرئيس البرازيلي ميشال تامر في إطار عملية دهم واسعة في قضية فساد متعلقة بمنح عقود بطريقة غير شرعية في مرفأ سانتوس في ساو باولو.

وشملت الاعتقالات ايضا ثلاثة على الاقل مقربين من الرئيس هم الكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما ووزير الزراعة الأسبق فاجنر روسي بالاضافة الى أنطونيو سيلسو جريكو مالك شركة "رودريمار" التي تقدم خدمات لوجستية للمرافىء.

وقال الادعاء العام ان الأربعة يمكن ان يتم ايقافهم احترازيا لمدة خمسة ايام. ورغم عدم الكشف عن التهم، الا ان القضية تبدو مرتبطة بتحقيق مستمر حول امكانية ان تكون شركة "رودريمار" قد نالت عقود عمل في مرفأ سانتوس مقابل رشى تم دفعها لتامر.

وأعطى قاضي المحكمة العليا روبيرتو باروسو الاذن بالاعتقالات وهو الذي يشرف على تحقيقات قضية مرفأ سانتوس.

ووصف محامي يونس اعتقال موكله بأنه "غير مقبول" و"غير قانوني".

اما تامر فقد نفى وجود أي خطأ في منح عقود المشاريع في المرفأ.

وتقرّب هذه الاعتقالات تامر أكثر من فضائح الفساد الكبرى في البلاد، وهو رغم توجيه اتهامين له العام الماضي بقضايا فساد الا انه تمكن من الافلات من المحاكمة بعد تصويت الكونغرس ضد رفع الحصانة عنه.

واطيح بالعشرات من السياسيين في عملية الفساد الكبرى التي تحمل اسم "مغسل السيارات" بعد الكشف عن قيام مسؤولين كبار في البرازيل بطريقة منتظمة بمنح عقود أعمال مع شركات تملكها الدولة مقابل رشى ضخمة.

أخبار متعلقة

اليوم.. البرلمان البرازيلي يقرر مصير الرئيس ميشال تامر

اليوم.. البرلمان البرازيلي يقرر مصير الرئيس ميشال تامر
ميشال تامر.. رئيس مثقل بـ"الفساد" في عامه الأول من الحكم

ميشال تامر.. رئيس مثقل بـ"الفساد" في عامه الأول من الحكم
عاجل| القضاء البرازيلي يقرر عدم إبطال ولاية الرئيس ميشال تامر

عاجل| القضاء البرازيلي يقرر عدم إبطال ولاية الرئيس ميشال تامر
مظاهرات في البرازيل تطالب باستقالة الرئيس ميشال تامر

مظاهرات في البرازيل تطالب باستقالة الرئيس ميشال تامر

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

"الخارجية": مصر تسعى للحفاظ على دور الدول الوطنية في مواجهة التفكك

ضبط 6 طرب حشيش بحوزة سائق بسفاجا في البحر الأحمر

ضبط 6 طرب حشيش بحوزة سائق بسفاجا في البحر الأحمر

836 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

836 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

إبراهيم عيسى: "العار" هو أجمل فيلم في تاريخ السينما المصرية

إبراهيم عيسى: "العار" هو أجمل فيلم في تاريخ السينما المصرية

توتا "المذيعة الصغيرة": أتمنى إجراء لقاء مع الرئيس السيسي

توتا "المذيعة الصغيرة": أتمنى إجراء لقاء مع الرئيس السيسي

اختيارات الوطن

اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

اقتصاديون يوضحون فوائد خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

الأكثر قراءة

عاجل