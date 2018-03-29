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الوطن

"مرور مطروح" يضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات خلال حملة مكبرة

منذ 58 دقيقة
كتب: محمد بخات
"مرور مطروح" يضبط 4 سائقين يتعاطون المخدرات خلال حملة مكبرة

حملة مرورية - صورة ارشيفية

نظمت إدارة مرور مطروح، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، ومديرية الصحة بالمحافظة، حملة مكبرة للتحليل للسائقين بشوارع وسط المدينة، وعلى طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي، وجرى خلالها سحب 36 عينه من قائدي السيارات على مدار يومين، وأسفرت التحاليل عن إيجابية عينة 4 سائقين لتعاطيهم مادة الحشيش المخدر.

واستهدفت الحملة، اليوم، التي نفذت بإشراف اللواء هشام نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، والعميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، قائدي الحافلات الخاصة، وقائدي المركبات، والنقل، والملاكي لضبط المخالفين، والتأكد من صلاحية المركبات التي يستقلونها، لتوفير السلامة والطمأنينة لهم، وتنفيذًا لنص المادة 66/76 من قانون المرور، التي تثبت بالعينات إيجابية تعاطيهم للمواد المخدرة.

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