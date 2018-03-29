السفير السعودي السابق: نجحت في اختبارات الأهلي أثناء وجود الجوهري

قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشؤون الدول الإفريقية، وسفير المملكة الأسبق في مصر، إنه سيغادر القاهرة السبت المقبل، مضيفًا: "لن تنقطع صلتي بمصر دائمًا وأبدًا".

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، أنه قضى فترة طفولته وشبابه بالقاهرة، موضحًا أنه خضع لاختبارات الناشئين بالنادي الأهلي في عام 1966 مع 4 من أصدقائه.

وتابع: "أُختبرنا في وجود الكابتن محمود الجوهري، وانضميت لناشئي النادي الأهلي، لكنني غادرت القاهرة بعد ذلك لظروف النكسة".