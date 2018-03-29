رئيس وزراء فرنسا يزور مالي 7 أبريل

يزور رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، مالي يومي 7 و8 أبريل لتفقّد القوات الفرنسية ومقابلة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حسبما أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس.

وسيبحث فيليب مع رئيس مالي "في كل تحديات العلاقات الثنائية، وفي القضايا الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بمكافحة الإرهاب"، وفق ما ذكرت الحكومة الفرنسية في بيان.

كما سيجتمع مع رئيس الوزراء المالي سوميو بوبيي مايغا، في لقاء سيركّز أكثر على الجانب الاقتصادي.

وتنشر فرنسا نحو أربعة آلاف جندي فرنسي في دول الساحل الافريقي في اطار عملية برخان لمكافحة الجماعات الجهادية المسلحة.