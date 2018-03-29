السفير السعودي السابق: صالح سليم علمني معنى كلمة "رجل"

قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشؤون الدول الإفريقية، وسفير المملكة الأسبق في مصر، إنه قضى أيامًا رائعةً في النادي الأهلي بعدما اجتاز اختبار الناشئين في ستينات القرن الماضي.

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC": "كنت على اتصال بالتتش وكنا نلعب مع بناته، والتقيت ببنته مؤخرًا في السفارة".

وتابع: "تعرفت على الكابتن صالح سليم وأنا شاب صغير، وأحبني، وأبناؤه أصدقائي، وكان الكابتن صالح له تأثير كبير في شخصيتي، لأنه علمني معنى كلمة رجل، وكان إذا جاء جدة، يسلم على والدتي ويسأل عليها".

وأردف: "وفي حرب أكتوبر، كنت مقيمًا بالقاهرة، وأذهب إلى النادي الأهلي للتبرع بالدم".