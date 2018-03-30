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الوطن

بالفيديو| السفير السعودي السابق: نوال الدجوي غيرت مجرى حياتي

منذ 33 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| السفير السعودي السابق: نوال الدجوي غيرت مجرى حياتي

السفير أحمد قطان

قال السفير أحمد قطان وزير المملكة العربية السعودية لشئون الدول الإفريقية، وسفير المملكة الأسبق في مصر، إنه يكن كل الحب والاحترام للدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، موضحًا أنها غيرت مجرى حياته. 

وأضاف قطان، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC": "والدي كانت شخصيته قوية وأصر على أن ألتحق بكلية الهندسة أو كلية الطب، والتحقت بكلية الهندسة وقمت باجتياز السنة الأولى، وكان ابن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب أستاذي في الكلية، لكنني لم أرغب في استكمال الدراسة هناك". 

وتابع: "اتصلت بها لأنها الوحيدة التي كانت على قدرة باقناع والدي بتغيير وجهة نظره، وبالفعل نجحت في ذلك، والتحقت بكلية التجارة، وتخرجت منها بعد 4 سنوات".

 

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