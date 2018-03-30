باحث في الحركات الإسلامية: فترة حكم المعزول فاصل كوميدي في تاريخ مصر

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي أقل بكثير من أن نضيع وقت المصريين للحديث عنه، موضحًا أنه كان رئيسًا سطحيًا وليس له رؤية.

وأضاف "ربيع"، خلال حواره في برنامج "حكاية وطن"، مع الإعلامي حاتم نعمان، على قناة "الصحة والجمال"، أن هذا الفاصل الكوميدي في تاريخ مصر يمثل أفضل وأفخم وأكبر كفاءة في جماعة الإخوان، معقبًا: "ده زبدة الكفاءات عندهم، فما بال باقي القيادات".

وشدد، على أن الإخوان كتنظيم سري ليس له علاقة بالدين أو الأخلاق، وعلاقتهم الوحيدة بالدين هو المزايدة والمتاجرة به.