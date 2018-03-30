تسجيل الدخول

الوطن

محافظ جنوب سيناء يستقبل أصحاب شركات السياحة والإعلاميين الرومان

اليوم AM 08:41
كتب: حماده الشوادفي
محافظ جنوب سيناء يستقبل أصحاب شركات السياحة والإعلاميين الرومان

استقبال الوفد

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا من أصحاب شركات السياحة والإعلاميين من دولة رومانيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

وقدم المحافظ شرحا وافيا لمقومات محافظة جنوب سيناء، بخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المجالات السياحية بها، إضافة إلى تميز الطقس على مدار العام والأمن والأمان المنتشر في كل ربوع المحافظة، وكذا المزارات السياحية والدينية التي تميز شرم الشيخ.

أكد فودة، أن هناك علاقات متميزة تربط الشعبين المصري والروماني، منوها بسبل تطوير هذه العلاقات في كل المجالات وخاصة المجال السياحي.

 

أخبار متعلقة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء
محافظة جنوب سيناء تناقش الترتيبات النهائية للاحتفال بالعيد القومي

محافظة جنوب سيناء تناقش الترتيبات النهائية للاحتفال بالعيد القومي
"الإحصاء": 104 آلاف و176 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء اليوم

"الإحصاء": 104 آلاف و176 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء اليوم
محافظة جنوب سيناء تخصص وحدة سكنية للشهيد محمود ناجي

محافظة جنوب سيناء تخصص وحدة سكنية للشهيد محمود ناجي
الإحصاء: 104 آلاف و150 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء

الإحصاء: 104 آلاف و150 نسمة عدد سكان محافظة جنوب سيناء

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

اليوم.. 4400 وفدي يختارون رئيس الحزب الجديد

اليوم.. 4400 وفدي يختارون رئيس الحزب الجديد

احتراق 3 مخازن أثاث وخردوات في سوهاج

احتراق 3 مخازن أثاث وخردوات في سوهاج

"المترو": تركيب 830 ماكينة تعمل بالكارت الذكي بالخطين الأول والثاني

"المترو": تركيب 830 ماكينة تعمل بالكارت الذكي بالخطين الأول والثاني

عاجل| مقتل 17 شخصا في حادث حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين في شرق تركيا

عاجل| مقتل 17 شخصا في حادث حافلة تقل مهاجرين غير شرعيين في شرق تركيا

"السكة الحديد": نعمل على توفير قطع غيار الجرارات والعربات

"السكة الحديد": نعمل على توفير قطع غيار الجرارات والعربات

اختيارات الوطن

غرفة عمليات "الوطن": نسبة التصويت تتخطى 42%.. والسيسي يحصد 22.6 مليون

غرفة عمليات "الوطن": نسبة التصويت تتخطى 42%.. والسيسي يحصد 22.6 مليون

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

آخرة لافتات الدعاية: تندة أو غطاء أو «مفرش ترابيزة»

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

الأصوات الباطلة «الثانى».. وخبراء: البعض إما جاهل أو يرفض التوجيه

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

عمال «غزل المحلة» من الإضراب للانتخاب: مسيرات لتأييد الرئيس والرد على قنوات الفتنة

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

«الأسمرات» و«بشاير الخير»: الأهالى رفعوا شعار «رد الجميل» لـ«السيسى» فى الصناديق

الأكثر قراءة

عاجل