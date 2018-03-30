محافظ جنوب سيناء يستقبل أصحاب شركات السياحة والإعلاميين الرومان

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدا من أصحاب شركات السياحة والإعلاميين من دولة رومانيا، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

وقدم المحافظ شرحا وافيا لمقومات محافظة جنوب سيناء، بخاصة مدينة شرم الشيخ وتنوع المجالات السياحية بها، إضافة إلى تميز الطقس على مدار العام والأمن والأمان المنتشر في كل ربوع المحافظة، وكذا المزارات السياحية والدينية التي تميز شرم الشيخ.

أكد فودة، أن هناك علاقات متميزة تربط الشعبين المصري والروماني، منوها بسبل تطوير هذه العلاقات في كل المجالات وخاصة المجال السياحي.