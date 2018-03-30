وزير النقل: لا تراجع عن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه لا يمكن التراجع عن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد، لضمان استمرار الخدمة وعدم توقفها.

وأشار عرفات إلى أن الخط الأول والثاني سيتم تطويرهما وتحديثهما خلال الفترة المقبلة بتكلفة إجمالية 30 مليارا و750 مليون جنيه، بواقع 26 مليارا و350 مليون جنيه للخط الأول (المرج - حلوان)، و4 مليارات و400 مليون جنيه للخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، موضحا أن هناك خطة تنفيذية ستتم خلال الفترة المقبلة لتحديث البنية الأساسية لجميع مرافق السكة الحديد بتكلفة إجمالية 55 مليار جنيه.

وقال عرفات لـ"الوطن"، إن خطوط المترو الثلاثة تقل نحو 3 ملايين و500 ألف راكب يوميا، مشيرا إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة عدد الركاب إلى 9 ملايين بعد استكمال باقى مشروعات المترو ومنها استكمال الخط الثالث والانتهاء من الخطوط "الرابع والخامس والسادس"، موضحا أنه سيتم إدخال نحو 22 قطارا جديدا للخدمة بالخط الأول للمترو، خلال تنفيذ خطة التحديث والتجديد، للعمل على إراحة جموع الركاب المسافرين.

وأضاف عرفات، إلى أن السكة الحديد لم تشهد تحديث بنيتها الأساسية منذ زمن طويل، وأن جميع قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميا، على جميع خطوط الهيئة سواء القبلي أو البحري، مؤكدا إحداث طفرة حقيقية بجميع مرافق السكة الحديد حتى يشعر المواطن المسافر بالتغيير، موضحا أنه سيتم الاستعانة بنحو 1300 عربة قطار جديدة، و181 جرارا جديدا سيدخلون الخدمة خلال الفترة المقبلة.