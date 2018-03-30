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الوطن

"السكة الحديد": نعمل على توفير قطع غيار الجرارات والعربات

منذ 37 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"السكة الحديد": نعمل على توفير قطع غيار الجرارات والعربات

المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد

أكد المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على توفير كافة قطع غيار الجرارات والعربات، وذلك ضمن خطة الهيئة لإعادة تأهيل وتشغيل العديد من الجرارات، موضحا أن صيانات الجرارات والعربات تتم بصورة دورية في جميع ورش الصيانة التابعة للسكة الحديد.

وقال سالم لـ"الوطن"، إن هناك خطة لدى الهيئة في القضاء على المزلقانات غير الشرعية المتواجدة بأسوار السكة الحديد، حفاظا على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن حركة تشغيل مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الجمعة، وأن هناك غرفة عمليات بالهيئة لمتابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أية معوقات تهدد انتظام الرحلات.

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