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الوطن

اليوم.. 4400 وفدي يختارون رئيس الحزب الجديد

منذ 4 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
اليوم.. 4400 وفدي يختارون رئيس الحزب الجديد

حزب الوفد

قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الوفد، إنهم مستعدون لانتخابات الحزب، وتوافد أعضاء حزب الوفد من جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن عمومية الحزب ستتمل في الـ10 أو الـ11.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن من يحق له الانتخاب في انتخابات الرئاسة لحزب الوفد هم الهيئة الوفدية، وهم كل من هو في تشكيلات حزب الوفد من أعضاء اللجان المركزية والنوعية وتتكون من 4400 عضو عن حزب الوفد.

وأكد فؤاد، أن النسبة حسبما نتوقع من 50 لـ60%، موضحا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإشراف على العملية الانتخابية وهناك لجنة مشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور الوزير عمرو عزت سلامة.

وأوضح فؤاد، أن العلاقة بين مرشحي حزب الوفد، خلال فترة الانتخابات، التنافسية واختلاف التوجهات والآراء قد تؤدي إلى مظاهر تنافسية يظنها البعض أنها خلافات، مشيرا إلى أن خريطة المرشحين انقسم بينها أعضاء الهيئة البرلمانية، وأن سليمان وهدان وكيل البرلمان وطلعت السويدي وأحمد السجيني أعلنوا دعمهم للمهندس حسام الخولي، أما محمود عطية النائب البرلماني أعلن دعمه لبهاء الدين أبو شقة.

وأشار فؤاد إلى أن تعديل اللائحة لا يشغل أعضاء الوفد حاليات، وسيشهد اليوم أكثر من فاعلية، وسيلقي السيد البدوي الرئيس الحالي للحزب خطبته ثم بعد ذلك التصويت لاختيار رئيس جديد، وأن رؤساء الحزب الشرفيين لهم حق التصويت ضمن الهيئة الوفدية.

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