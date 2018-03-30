بدء التسجيل في عمومية الصحفيين للمرة الثالثة

بدأ التسجيل في كشوف الجمعية العمومية للعادية لنقابة الصحفيين، منذ قليل، لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضي، وذلك للمرة الثالثة حيث فشل الصحفيون في إكمال نصابهم القانوني في المرتين السابقتين.

وعقدت الجمعية العمومية في المرة الأولى يوم 2 مارس، ولم يكتمل النصاب القانوني بحضور 50+1 من الأعضاء الذين يزيد عددهم عن 8 آلاف عضو مشتغل، حيث حضر نحو 34 صحفي فقط، وتم التأجيل ليوم الجمعة 16 مارس بحضور 25% فقط من الأعضاء كشرط لاكتمال النصاب لكن حضر 25 عضوا فقط.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية إلى اليوم الجمعة 30 مارس الحالي، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور(25%) من الأعضاء المشتغلين حيث سجل في كشوف الحضور 25 عضوا فقط.

وأكد حاتم زكريا السكرتير العام، في بيان عنه، أن النقابة أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.