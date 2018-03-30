تسجيل الدخول

الوطن

تركيا ترفض أي وساطة فرنسية للحوار مع قوات سوريا الديموقراطية

منذ 23 دقيقة
كتب: أ ف ب
تركيا ترفض أي وساطة فرنسية للحوار مع قوات سوريا الديموقراطية

أردوغان

رفضت تركيا، الجمعة، أي وساطة فرنسية لإجراء حوار بين أنقرة وقوات سوريا الديموقراطية، التحالف العربي الكردي الذي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ممثلين عنه الخميس في الإليزية.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، "نرفض أي جهد يهدف إلى تشجيع حوار أو اتصالات أو وساطة بين تركيا وهذه المجموعات الإرهابية".

وجاءت تصريحات كالين بعدما دعت باريس إلى حوار بين تركيا وقوات سوريا الديموقراطية.

وتعد تركيا، المكون العربي في هذه القوات واجهة تهدف إلى إعطاء شرعية لوحدات حماية الشعب الكردية التي ترى فيها امتدادا في سوريا لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة ارهابية من قبل أنقرة وحلفائه الغربيين.

وأضاف كالين "بدلا من اتخاذ إجراءات من شأنها أن تترجم على أنها توكل شرعية لمنظمات إرهابية، على الدول التي نعتبرها صديقة وحليفة أن تتخذ موقفا حازما ضد الإرهاب بكل أشكاله"، مؤكدا أن "الأسماء المختلفة والمتنوعة لا يمكن أن تخفي الهوية الحقيقية لمنظمة إرهابية".

واستقبل الرئيس الفرنسي الخميس في الإليزية وفدا من قوات سوريا الديموقراطية حيث أشاد "بالتضحيات وبالدور الحاسم لقوات سوريا الديموقراطية" في مكافحة تنظيم "داعش".

وشكلت قوات سوريا الديموقراطية خلال السنوات الاخيرة رأس حربة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

واطلقت تركيا في يناير هجوما ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وطردتها في 19 مارس من معقلها عفرين.

وخلال اللقاء اكد ماكرون التزام فرنسا ضد حزب العمال الكردستاني وتمسكه بامن تركيا لكنه دعا ايضا الى حوار بين انقرة وقوات سوريا الديموقراطية.

وجاء في بيان الاليزيه "مع اخذ العلم بتعهد قوات سوريا الديموقراطية بعدم اقامة اي علاقة عملانية مع هذه المجموعة الارهابية والتنديد باي عمل ذات طابع ارهابي مهما كان مصدره، عبر (الرئيس) عن رغبة في اقامة حوار بين قوات سوريا الديموقراطية وتركيا بمساعدة فرنسا والمجموعة الدولية".

أخبار متعلقة

الإليزيه: ماكرون يلتقي وفدا من قوات سوريا الديموقراطية

الإليزيه: ماكرون يلتقي وفدا من قوات سوريا الديموقراطية
"التحالف العربي" عن إيران: المجرم يعمد إلى الإنكار

"التحالف العربي" عن إيران: المجرم يعمد إلى الإنكار
لودريان: زيارة ماكرون لروسيا نهاية مايو لا تزال قائمة

لودريان: زيارة ماكرون لروسيا نهاية مايو لا تزال قائمة
أردوغان يرفض اتخاذ إجراءات بحق روسيا "بناء على مزاعم"

أردوغان يرفض اتخاذ إجراءات بحق روسيا "بناء على مزاعم"

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

بث مباشر| انطلاق مسيرة العودة الكبرى في فلسطين

بث مباشر| انطلاق مسيرة العودة الكبرى في فلسطين

بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب

بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب

إخلاء وحرث 27 ألف فدان وزراعة 578 بمحصول القطن في كفر الشيخ

إخلاء وحرث 27 ألف فدان وزراعة 578 بمحصول القطن في كفر الشيخ

"زراعة كفرالشيخ" تعلن الحصاد الشتوي لعام 2018

"زراعة كفرالشيخ" تعلن الحصاد الشتوي لعام 2018

"السكة الحديد": حركة القطارات لم تتأثر بحريق الحلفا في المنيا

"السكة الحديد": حركة القطارات لم تتأثر بحريق الحلفا في المنيا

اختيارات الوطن

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«رشدى» فى مهمة صعبة جداً: تقشير 1500 بصلة يومياً.. ومن غير دموع

«رشدى» فى مهمة صعبة جداً: تقشير 1500 بصلة يومياً.. ومن غير دموع

الأكثر قراءة

عاجل