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الوطن

افتتاح العرض المسرحي "رجل القلعة" لفرقة المنصورة القومية بالدقهلية

منذ 22 دقيقة
كتب: صالح رمضان
افتتاح العرض المسرحي "رجل القلعة" لفرقة المنصورة القومية بالدقهلية

عرض مسرحية رحل القلعة

افتتح عاطف عميرة، مدير عام فرع ثقافة الدقهلية أول أيام العرض المسرحي "رجل القلعة" للفرقة القومية بمسرح حديقة قصر ثقافة الطفل مساء أمس ويستمر العرض حتى 12 أبريل المقبل، ومن تأليف أبو العلا السلاموني وإخراج خالد حسونة.

تدور أحداث العرض حول عصر محمد علي باشا والذي يجسده الفنان رجائي فتحي وعمر مكرم والذي يجسده الفنان أشرف عودة وخورشيد باشا والذي يجسده الفنان محمد البحيري ومجموعة من الفنانين الموهوبين.

يتناول العرض قصة كفاح شعب مصر أثناء حكم الأتراك لمصر وكيفية مواجهة الشعب وعمر مكرم للوالي السابق خورشيد باشا وكفاحهم ضد الفرنسيين والإنجليز ومساندتهم لمحمد علي باشا ليصل للحكم مما يؤكد على قدرة المصريين على الدفاع عن وطنهم وتحديد مصيرهم.

وأضاف أنه إبداع حقيقي من إخراج وإعداد للنص واستعراضات وممثلون محترفون من جيل الرواد من فرقة المنصورة القومية.

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