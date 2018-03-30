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الوطن

سقوط أول شهداء "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة

منذ 25 دقيقة
كتب: سمر صالح
سقوط أول شهداء "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة

الشهيد عمر وحيد سمور

سقط أول شهيد في فعاليات مسيرة "العودة الكبرى من قطاع غزة"، منذ قليل، ويدعى عمر وحيد سمور، بقصف مدفعي لآليات الاحتلال.

وحسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، نقلا عن صحيفة "القدس" الفلسطينية، فإن سمور استشهد بإصابة خطيرة نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خان يونس.

وسمور هو أول شهداء مسيرة العودة الكبرى التي تنطلق اليوم إحياءً ليوم الأرض الـ42، ومن المتوقع أن يشارك آلاف الفلسطينيين في المسيرة متجهين إلى الحدود الفلسطينية بالقرب من الجدار الحدودي الفاصل.

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