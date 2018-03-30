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الوطن

هنية: مسيرة الجمعة هي "بداية عودة" اللاجئين لأراضيهم

منذ 22 دقيقة
كتب: أ ف ب
هنية: مسيرة الجمعة هي "بداية عودة" اللاجئين لأراضيهم

إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم، أن مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت قرب حدود غزة وإسرائيل، هي "بداية لعودة" اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

وجاء كلام هنية، أمام عشرات آلاف المواطنين في المخيم الذي يضم عشرات الخيام قرب الحدود مع إسرائيل، شرق مدينة غزة، حيث تدفق آلاف الفلسطينيين للمشاركة في المسيرة.

وأضاف هنية، أن مسيرة العودة "برهنت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولصفقته الهابطة، ولكل من يقف معها أنه لا تنازل عن القدس، ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة".

وتابع "ها هم الصغار والكبار والأجداد والأحفاد على لحن أوتار العودة يعزفون، العودة لفلسطين ولكل فلسطين، لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها".

وقال "مسيرة العودة الكبرى هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين".

وتدفق عشرات آلاف الفلسطينيين إلى المخيمات الخمسة التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة قرب الحدود مع إسرائيل.

وقتل مزارع فلسطيني فجر الجمعة في قصف مدفعي إسرائيلي شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي في مواجهات قرب الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

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