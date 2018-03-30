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الوطن

عصام زكريا: استغرقنا شهورا لتجميع أرشيف مهرجان الإسماعيلية السينمائي

منذ 30 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
عصام زكريا: استغرقنا شهورا لتجميع أرشيف مهرجان الإسماعيلية السينمائي

عصام زكريا

يضع الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق الدورة الـ20 من فعاليات المهرجان، حيث قرر تأسيس ذاكرة للمهرجان وجمع أرشيف الدورات السابقة، وسيتم عرض مقتنيات وأرشيف المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية طوال أيام انعقاد الدورة، ليتم نقله بعد ذلك إلى مقر دائم بالمركز القومي للسينما.

وقال "زكريا"، لـ"الوطن": "استغرقنا شهور طويلة منذ أول يوم من نهاية الدورة السابقة في العمل جمع أرشيف الدورات السابقة ما بين الغرف في منازل البعض أو في المخازن، فلم يكن هناك اهتمام بأرشفة الدورات السابقة من المهرجان، فنحن في مصر نعاني غياب تلك الثقافة بالرغم من أهميتها، فلا يوجد اهتمام بحفظ الوثائق وأرشفتها، وفي نهاية الرحلة وجدنا معظم الأشياء التي تخص الدورات الـ19".

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