تسجيل الدخول

الوطن

انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد حامد
انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 

انتخابات حزب الوفد

احتشد أنصار المرشحين على رئاسة حزب الوفد أمام مقر الحزب، منذ الصباح، لدعم مرشحيهم في انتخايات الحزب التي انطلقت الساعة 11 صباحا.

ووقف مؤيدو المهندس حسام الخولي والمستشار بهاء أبوشقة على جانبي الطريق أمام مقر الحزب؛ لتوزيع مطبوعات دعائية للمرشحين.

فيما شهد مقر الحزب تعليق لافتات كثيرة تحمل اسم المستشار بهاء أبوشقة والمهندس حسام الخولي، بينما غابت لافتات ودعاية باقي المرشحين ياسر حسان وعلاء شوالي. 

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"

بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"
وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"

وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"
"أباظة" عقب انتخابه "أبو شقة" لرئاسة الوفد: رمز الخبرة والحكمة

"أباظة" عقب انتخابه "أبو شقة" لرئاسة الوفد: رمز الخبرة والحكمة
أنصار الخولي يحتشدون أمام "الوفد" لدعمه في انتخابات رئاسة الحزب

أنصار الخولي يحتشدون أمام "الوفد" لدعمه في انتخابات رئاسة الحزب
بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب

بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب
"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"

"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"
وصول الخولي وشوالي مقر "الوفد" قبيل انتخابات الحزب

وصول الخولي وشوالي مقر "الوفد" قبيل انتخابات الحزب
ارتباك في "الوفد".. واللجنة المشرفة على انتخابات الحزب تتجه للاعتذار

ارتباك في "الوفد".. واللجنة المشرفة على انتخابات الحزب تتجه للاعتذار

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"

بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"

"Tomb Raider" يتراجع للمركز الخامس ويحقق 214 مليون دولار

"Tomb Raider" يتراجع للمركز الخامس ويحقق 214 مليون دولار

الليلة.. نيكول سابا ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الليلة.. نيكول سابا ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

بالفيديو| ميار الببلاوي بعد سرقة منزلها: "اللهم أجرني في مصيبتي"

بالفيديو| ميار الببلاوي بعد سرقة منزلها: "اللهم أجرني في مصيبتي"

محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل