انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 

احتشد أنصار المرشحين على رئاسة حزب الوفد أمام مقر الحزب، منذ الصباح، لدعم مرشحيهم في انتخايات الحزب التي انطلقت الساعة 11 صباحا.

ووقف مؤيدو المهندس حسام الخولي والمستشار بهاء أبوشقة على جانبي الطريق أمام مقر الحزب؛ لتوزيع مطبوعات دعائية للمرشحين.

فيما شهد مقر الحزب تعليق لافتات كثيرة تحمل اسم المستشار بهاء أبوشقة والمهندس حسام الخولي، بينما غابت لافتات ودعاية باقي المرشحين ياسر حسان وعلاء شوالي.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.