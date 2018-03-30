وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"

أدلى منير فخري عبدالنور، السكرتير العام السابق لحزب الوفد وزير التجارة السابق، والمستشار مصطفى الطويل، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتور هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بأصواتهم في انتخابات رئاسة الوفد.

وقال منير فخري عبدالنور، عقب إدلائه بصوته، إنه انتخب المستشار بهاء أبوشقة لرئاسة الحزب، لأنه يريد رئيسا للوفد يجمع كل الوفديين، وأن يكون القرار الوفدي جماعيا مبنيا على رغبة جموع الوفديين، وليس انفراديا، مشددا على أهمية أن يلم الرئيس الفائز شمل الوفديبن جميعا.

فيما قال الدكتور هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه انتخب المهندس حسام الخولي لرئاسة الوفد، لوضوح برنامجه، وقدرته على إدارة الحزب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن "الوفد سيكون رقم واحد في الحياة السياسبة المرحلة المقبلة".

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.