بالفيديو| ياسمين رئيس تشارك في "مفتقد الحبيبة" لـ"شارموفرز"

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في الإعلان التشويقي القصير الأول لأحدث كليب فرقة "شارموفرز"، بعنوان "مفتقد الحبيبة"، ومن المقرر إطلاق الكليب خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، بعد نهاية مثيرة وغامضة للحكاية الأولى "أنا شهيرة"، يستعد جمهور المسلسل لاكتشاف كل الجوانب الغامضة في المسلسل من خلال الحكاية الثانية "أنا الخائن"، الذي يقوم ببطولته ياسمين رئيس وأحمد فهمي، ومن المقرر أن تعرضه شركة The Producers على "MBC 4" من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وعلى "CBC" من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.