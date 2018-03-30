تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| ياسمين رئيس تشارك في "مفتقد الحبيبة" لـ"شارموفرز"

منذ 24 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بالفيديو| ياسمين رئيس تشارك في "مفتقد الحبيبة" لـ"شارموفرز"

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في الإعلان التشويقي القصير الأول لأحدث كليب فرقة "شارموفرز"، بعنوان "مفتقد الحبيبة"، ومن المقرر إطلاق الكليب خلال الفترة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، بعد نهاية مثيرة وغامضة للحكاية الأولى "أنا شهيرة"، يستعد جمهور المسلسل لاكتشاف كل الجوانب الغامضة في المسلسل من خلال الحكاية الثانية "أنا الخائن"، الذي يقوم ببطولته ياسمين رئيس وأحمد فهمي، ومن المقرر أن تعرضه شركة The Producers على "MBC 4" من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وعلى "CBC" من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

أخبار متعلقة

بالفيديو| طرح كليب "حبيبي رادها" لشيماء الشايب وشاروخان

بالفيديو| طرح كليب "حبيبي رادها" لشيماء الشايب وشاروخان
طرح كليب "ماروحش لحد" لـ"راكيل" على القنوات العربية

طرح كليب "ماروحش لحد" لـ"راكيل" على القنوات العربية
طرح كليب "هنبدأ حياة" لنهال نبيل عبر "مزيكا"

طرح كليب "هنبدأ حياة" لنهال نبيل عبر "مزيكا"
غدا.. فريق شارموفرز في أولى حفلاته بعد أزمة حفل "دندي مول"

غدا.. فريق شارموفرز في أولى حفلاته بعد أزمة حفل "دندي مول"
فريق "شارموفرز" يحيي حفلا بجامعة عين شمس

فريق "شارموفرز" يحيي حفلا بجامعة عين شمس
الخميس.. "شارموفرز" و"منيب باند" مع عمرو الليثي في "بوضوح"

الخميس.. "شارموفرز" و"منيب باند" مع عمرو الليثي في "بوضوح"
عمرو الليثي يستضيف شارموفرز ومنيب باند في "بوضوح"

عمرو الليثي يستضيف شارموفرز ومنيب باند في "بوضوح"
"أنا شهيرة.. أنا الخائن".. هل تزوج أحمد فهمي من ياسمين رئيس بالفعل؟

"أنا شهيرة.. أنا الخائن".. هل تزوج أحمد فهمي من ياسمين رئيس بالفعل؟
بالصور| منة جلال على خطى ياسمين رئيس بالروب الصيفي

بالصور| منة جلال على خطى ياسمين رئيس بالروب الصيفي
ياسمين رئيس بطلة مهرجان أسوان بـ"بلاش تبوسني" و"البحث عن أم كلثوم"

ياسمين رئيس بطلة مهرجان أسوان بـ"بلاش تبوسني" و"البحث عن أم كلثوم"
الليلة.. ياسمين رئيس ضيفة "مساء Dmc" مع أسامة كمال

الليلة.. ياسمين رئيس ضيفة "مساء Dmc" مع أسامة كمال
مخرج "بلاش تبوسني": "كنت قلقان من ياسمين رئيس قبل تصوير الفيلم"

مخرج "بلاش تبوسني": "كنت قلقان من ياسمين رئيس قبل تصوير الفيلم"

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

"Tomb Raider" يتراجع للمركز الخامس ويحقق 214 مليون دولار

"Tomb Raider" يتراجع للمركز الخامس ويحقق 214 مليون دولار

الليلة.. نيكول سابا ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الليلة.. نيكول سابا ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

بالفيديو| ميار الببلاوي بعد سرقة منزلها: "اللهم أجرني في مصيبتي"

بالفيديو| ميار الببلاوي بعد سرقة منزلها: "اللهم أجرني في مصيبتي"

محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

خطبة الجمعة بأسوان: التوكل يكون على الله وعلى المصريين إتقان العمل

خطبة الجمعة بأسوان: التوكل يكون على الله وعلى المصريين إتقان العمل

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل