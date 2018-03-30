محمد نجاتي يشاهد "الخروج عن النص" مع الجمهور بسينمات وسط البلد

يجري الفنان محمد نجاتي عدة جولات متتابعة في عدد من دور العرض السينمائى بوسط البلد ليشارك جمهوره مشاهده فيلم "الخروج عن النص"، المعروض حاليًا بالسينمات.

كما حرص الفنان ماهر عصام وحسن عيد، على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور بعد مشاهدة العمل السينمائي.

"الخروج عن النص" من بطولة محمد نجاتي ونيرمين ماهر وراندا البحيري وحسن عيد وتارا عماد وأسامة أسعد ومراد فكري وعمرو ممدوح، من تأليف حسين أبو الدهب، وإخراج حسن السيد.

يذكر أن الفنان محمد نجاتي يعرض له حاليا مسلسل "الدولي" من إخراج محمد النقلي.