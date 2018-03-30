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الوطن

خطبة الجمعة بأسوان: التوكل يكون على الله وعلى المصريين إتقان العمل

منذ 6 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
خطبة الجمعة بأسوان: التوكل يكون على الله وعلى المصريين إتقان العمل

الدكتور السلواوي

شهدت خطبة الجمعة اليوم في مساجد أسوان بمراكزها الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" مجموعة من الخطب الدينية والتي تحدث فيها الخطباء حول التوكل على الله، ففي مسجد كيما الكبير بحي شرق مدينة أسوان، قال الدكتور عبدالله منصور السلواوي، إمام المسجد، إن العلماء عرفوا التوكل بأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى في كل الظروف والأحوال وكثيرون يفهمون التوكل فهما خاطئا فهم يظنون أن الأخذ بالأسباب والعمل والسعي في طلب الرزق ينافي التوكل على الله، فهذا تواكل وليس توكل لأن التوكل معناه صدق الاعتقاد في الله سبحانه وتعالي وإنه مصرف الكون وفي نفس الوقت العمل بالأسباب لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا.

 

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