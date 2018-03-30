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الوطن

بيسكوف: ترامب لم يذكر الانتصار في "سباق تسلح" خلال حديثه مع بوتين

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
بيسكوف: ترامب لم يذكر الانتصار في "سباق تسلح" خلال حديثه مع بوتين

بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سينتصر في سباق التسلح، خلال حديثه مع الرئيس فلاديمير بوتين، لا يطابق الحقيقة، وهذه الجملة لم يتم ذكرها، حسب قوله. 

وأضاف بيسكوف، وفقا لما ذكرته "سبوتنك": "هذه الجملة لم يتم قولها في أثناء الحديث، هذه الأنباء لا تتطابق مع الحقيقة، وفيما يخص مضمون الحديث، فقد قدمنا تقريرا عن نتائجه وقلنا فيه كل شيء اعتبرناه ضروريا، والجانب الروسي لم يفصح للعلن، ولا في أي وقت، عن مضمون الأحاديث الخاصة بين رؤساء الدول". 

وكانت قناة "إن بي سي" الأمريكية، ذكرت أن ترامب، قال خلال محادثته الأخيرة يوم 20 مارس الجاري، مع بوتين: "إذا كنتم تريدون سباق تسلح، نحن نستطيع فعل هذا، ولكن سأنتصر أنا"، مشيرة إلى أنها نقلت ذلك عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم.

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