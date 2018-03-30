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الوطن

تكريم مارتن سكورسيزي في "أسبوعي المخرجين" بـ "كان السينمائي"

منذ 9 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
تكريم مارتن سكورسيزي في "أسبوعي المخرجين" بـ "كان السينمائي"

مارتن سكورسيزي

تكرم نقابة المخرجين الفرنسيين، المخرج مارتن سكورسيزي بجائزة "Carrosse D’Or" لهذا العام، خلال أسبوعي المخرجين المقام على هامش مهرجان كان، ومن المقرر أن يستلم الجائزة يوم 9 مايو خلال حفل افتتاح القسم، الذى يحتفل بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسه، قالت نقابة المخرجين الفرنسيين إنها "فخورة بالاحتفال بمخرج متميز وملهم".

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم "Mean Street" لـ سكورسيزي، الذي عرض عام 1974 في قسم "أسبوعي المخرجين"، ويليه نقاش مع المخرج. في العام الماضي، فاز المخرج الألماني فيرنر هيرزوج بالجائزة، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماء ن بينهم جيا تشانج كه، جين كامبيون، جيم جارموش، كلينت إيستوود وآلان رينايس من بين المخرجين الذين تم تكريمهم منذ إنشاء الجائزة في عام 2002، والتى يتم منحها للمخرجين الذين يتميزون بـ "السمات المبتكرة والشجاعة والاستقلالية في عملهم".

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