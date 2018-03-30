وجيه رزق الله: الأقباط المسافرون للحج بعيدون عن مواجهات يوم الأرض

قال وجيه رزق الله، أحد أصحاب الشركات المنظمة لبرامج الحج للأقباط، إن الأقباط المصريين المتواجدين حاليا بالقدس الشرقية ومدينة بيت لحم لأداء مناسك الحج بعيدون تماما عن المواجهات التي تحدث بيوم الأرض بين الفلسيطنيين والقوات الإسرائيلية والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء الفلسطينيين.

وأضاف لـ"الوطن" أن حج الأقباط لا يمثل أي نوع من أنواع التطبيع مع إسرائيل حيث إن جوازات السفر الخاصة بالمسافرين لا يتم ختمها بالشعار الإسرائيلي حيث يتم ختمها بكشوف منفصلة مجمعة، منوها إلى أن جميع التعاملات من إسكان وتنقلات للحجاج تتم عبر الفلسطينين، موضحا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل كان أحد الأسباب المهمة لتراجع أعداد الحجاج الأقباط المصريين هذا العام.

وبدأت رحلات الأقباط المصريين في السفر للحج منذ أمس وتستمر حتى يوم 7 أبريل.