تسجيل الدخول

الوطن

استمرار توافد الوفديين لاختيار رئيس جديد للحزب والتصويت على "اللائحة"

منذ 28 دقيقة
كتب: سمر نبيه
استمرار توافد الوفديين لاختيار رئيس جديد للحزب والتصويت على "اللائحة"

انتخابات رئاسة الوفد

يواصل المئات من أعضاء حزب الوفد، حتى الآن، التوافد على المقر الرئيسي للمشاركة في الجمعية العمومية العادية لاختيار رئيس جديد للحزب، والعمومية غير العادية "الطارئة" للتصويت على التعديلات المقترحة للائحة الداخلية للحزب.

وحضر المرشحون الأربعة على رئاسة الحزب إلى مقر الوفد، وهم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية.

وتبادل أنصار المرشحين أبوشقة والخولي الهتافات، وردد مؤيدو الأول: "ارفض لائحة وادي بهاء.. أبوشقة هو كبيرنا"، فيما ردد أنصار الثاني: "الصحافة فين.. رئيس الوفد اهو".

واكتمل النصاب القانوني للجمعيتين، منذ قليل، فيما يمتد التصويت حتى الخامسة مساء، وقال اللواء محمد الحسيني، مقرر اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، إنه إذا لم ينته جميع الوفديين من التصويت حتى الخامسة، سيتم مد التصويت ساعتين.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ابنة نعمان جمعة: لو كنت بـ"الوفد" لاخترت الخولي "كفى لدولة العواجيز"

ابنة نعمان جمعة: لو كنت بـ"الوفد" لاخترت الخولي "كفى لدولة العواجيز"
محمد فؤاد يحشد أعضاء "الوفد" لتأييد حسام الخولي: "ادوا فرصة للشباب"

محمد فؤاد يحشد أعضاء "الوفد" لتأييد حسام الخولي: "ادوا فرصة للشباب"
"تنظيم انتخابات الوفد": 2124 عضوا يسجلون أسماءهم حتى الآن

"تنظيم انتخابات الوفد": 2124 عضوا يسجلون أسماءهم حتى الآن
اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الوفد"

اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية الوفد"
أعضاء "الوفد" يستقبلون رئيس الحزب بهتاف "بنحبك يا بدوي"

أعضاء "الوفد" يستقبلون رئيس الحزب بهتاف "بنحبك يا بدوي"
شوالي: روح كبيرة تميز "انتخابات الوفد".. ونتمنى استمرارها لبناء الحزب

شوالي: روح كبيرة تميز "انتخابات الوفد".. ونتمنى استمرارها لبناء الحزب
مارجريت عازر عن انتخابات "الوفد": يعلم الأمة كلها معاني الديمقراطية 

مارجريت عازر عن انتخابات "الوفد": يعلم الأمة كلها معاني الديمقراطية 
أنصار حسام الخولي يرفعوه على أكتافهم في انتخابات "الوفد"

أنصار حسام الخولي يرفعوه على أكتافهم في انتخابات "الوفد"
بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"

بالصور| مشاجرة بـ"الكراسي" في انتخابات "الوفد"
وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"

وزير التجارة السابق ورئيس "محلية النواب" يصوتان في انتخابات "الوفد"
انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 

انتخابات "الوفد": كثافة دعائية للخولي وأبوشقة.. وغياب حسان وشوالي 
"أباظة" عقب انتخابه "أبو شقة" لرئاسة الوفد: رمز الخبرة والحكمة

"أباظة" عقب انتخابه "أبو شقة" لرئاسة الوفد: رمز الخبرة والحكمة
أنصار الخولي يحتشدون أمام "الوفد" لدعمه في انتخابات رئاسة الحزب

أنصار الخولي يحتشدون أمام "الوفد" لدعمه في انتخابات رئاسة الحزب
بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب

بدء التصويت في انتخابات "الوفد" لاختيار رئيس الحزب
"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"

"سلامة" يعتذر عن عدم الإشراف على انتخابات "رئاسة الوفد"
وصول الخولي وشوالي مقر "الوفد" قبيل انتخابات الحزب

وصول الخولي وشوالي مقر "الوفد" قبيل انتخابات الحزب
ارتباك في "الوفد".. واللجنة المشرفة على انتخابات الحزب تتجه للاعتذار

ارتباك في "الوفد".. واللجنة المشرفة على انتخابات الحزب تتجه للاعتذار

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

طبيب ألماني استخرج جثة حبيبته من القبر وعاش معها 7 سنوات

طبيب ألماني استخرج جثة حبيبته من القبر وعاش معها 7 سنوات

"الكرملين": واشنطن أجبرتنا على "الانتقام" لطرد دبلوماسيينا

"الكرملين": واشنطن أجبرتنا على "الانتقام" لطرد دبلوماسيينا

"بيتكوين" تتراجع دون أدنى مستوى خلال 7 أسابيع

"بيتكوين" تتراجع دون أدنى مستوى خلال 7 أسابيع

نائب يشكر أهالي مركز ومدينة قليوب لحضور المشرف في انتخابات الرئاسة

نائب يشكر أهالي مركز ومدينة قليوب لحضور المشرف في انتخابات الرئاسة

"داعش" يعلن مسؤوليته عن اعتداء انتحاري ضد قوات حفتر في شرق ليبيا

"داعش" يعلن مسؤوليته عن اعتداء انتحاري ضد قوات حفتر في شرق ليبيا

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل