الإثنين القادم.. مناقشة "دور الشباب في العبور إلى المستقبل" بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ضمن فعالياتها الثقافية والفكرية ندوة بعنوان "بين اليوم والغد"، بحضور الدكتور حسن عزت لطفي، خبير بناء وتنمية القدرات الهندسية والتكنولوجية، الدكتور هاني نور الدين المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، وتديرها الدكتورة غادة الوكيل، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين المقبل، على المسرح الصغير.

يدور الحوار حول دور الشباب فى تنمية المجتمع باعتباره أساس التقدم وعصب الأمة وروحها وأساليب تعزيز وتنمية قدراته مع طرح للتصورات عن أهم التحديات التى تواجهه وكيفية التغلب عليها للعبور إلى المستقبل.

يذكر أن ندوات النشاط الثقافي والفكري بالأوبرا تسعى إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والفنية والثقافية الهامة والمعاصرة، مع الاهتمام بطرح الحلول من خلال استضافة العديد من الشخصيات المستنيرة.