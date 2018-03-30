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الوطن

محمد فؤاد يحشد أعضاء "الوفد" لتأييد حسام الخولي: "ادوا فرصة للشباب"

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد حامد
محمد فؤاد يحشد أعضاء "الوفد" لتأييد حسام الخولي: "ادوا فرصة للشباب"

محمد فؤاد

حشد النائب الوفدي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عددا من الشباب داخل مقر الحزب؛ لدعم المهندس حسام الخولي لرئاسة الحزب في الانتخابات التي يشهدها الحزب الآن.

وهتف فؤاد وسط مؤيدي الخولي: "الشباب الشباب.. ادوا فرصة للشباب" و"حسام الخولي رئيس الوفد" و"عاش الوفد ضمير الأمة".

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.

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