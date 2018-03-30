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الوطن

"داعش" يعلن مسؤوليته عن اعتداء انتحاري ضد قوات حفتر في شرق ليبيا

منذ 7 دقيقة
كتب: أ ف ب
"داعش" يعلن مسؤوليته عن اعتداء انتحاري ضد قوات حفتر في شرق ليبيا

صورة أرشيفية

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن اعتداء انتحاري وقع أمس في شرق ليبيا استهدف قوات المشير خليفة حفتر.

وقُتل 8 أشخاص وأصيب 8 آخرين بينهم مدنيين في الاعتداء الذي استهدف حاجزا أمنيا لقوات حفتر عند مدخل مدينة أجدابيا (840 كلم شرق طرابلس)، وفق مصدر في مستشفى المدينة.

وأورد التنظيم المتطرف، في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له، أن انتحاريا عرف عنه باسم "أبو قدامة السائح"، فجر سيارته بحاجز لقوات حفتر، ما أسفر عن مقتل وجرح 19 من عناصره.

وكان العميد فوزي المنصوري قائد الغرفة الأمنية التي شكلتها قوات حفتر لتأمين اجدابيا إن القتلى والجرحى، وبينهم مدنيون، تزامن مرورهم بالحاجز مع لحظة الهجوم الانتحاري.

وأوضح "المنصوري"، أن السيارة كانت محملة بكمية كبيرة من المتفجرات سمع دويها في أنحاء واسعة من المدينة ،مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدرها.

والهجوم هو الثاني في أقل من شهر في هذه المنطقة من ليبيا. وكان اعتداءا انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي أيضا أسفر في 9 مارس عن 3 قتلى في منطقة تبعد 60 كلم جنوب أجدابيا.

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