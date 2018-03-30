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الوطن

الإثنين القادم.. تراث مصر والأردن والبرازيل في "فلكلور دمنهور"

منذ 28 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الإثنين القادم.. تراث مصر والأردن والبرازيل في "فلكلور دمنهور"

فرقة الفنون الشعبية الأردنية

تستمر فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، حيث تقدم فى الثامنة مساء الاثنين المقبل، على مسرح أوبرا دمنهور، فرقة الرمثا وشابات السلط للفنون الشعبية الأردنية تابلوهات استعراضية تعبر عن أشهر العادات والتقاليد المحلية الموروثة، يليها عرض لفرقة مارسيا جايا البرازيليلة التي تقدم فقرات مستلهمة من التراث الغربى.

بينما تستعرض فرقة قصر التذوق بمجموعة من المشاهد الشعبية الشهيرة التى تعكس الطابع المميز لمحافظة الإسكندرية.

المعروف أن التراث الشعبي يشكل جزء أصيل من ملامح هوية الشعوب فهو يروى حكايات من التاريخ ويجسد العادات والتقاليد التى تبرز جوانب من مظاهر الحياة فى المجتمعات المختلفة عاكساً طابعها الحضاري.

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