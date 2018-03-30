اليونان تطالب تركيا بـ"أجوبة واضحة" بشأن جنديين موقوفين

طالبت اليونان بـ"أجوبة واضحة" من تركيا فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى جنديين قيد الاعتقال الاحتياطي في تركيا، بعدما عبرا الحدود بشكل غير مشروع في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ديمتريس تزاناكوبولوس المتحدث باسم الحكومة، للصحفيين "نطالب بأجوبة واضحة حول سبب عدم معرفتنا التهم الموجهة إلى الجنديين بعد شهر على توقيفهما".

وأضاف تزاناكوبولوس، أن هذه عرقلة تعطي الانطباع بأن تركيا تحاول استغلال المسألة لممارسة ضغط سياسي ودبلوماسي، لا نعتبر هذا شرعيا. وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه وجهت تهمة التجسس للجنديين اللذين أوقفا في مارس لدخولهما منطقة عسكرية في محافظة أدرنة بشمال تركيا.

لكن أثينا تقول، إن السلطات التركية لم تقدم تفاصيل كافية حول التهم والأدلة التي تستند إليها، مؤكدة أن دخولهما المنطقة كان "بالخطأ".

ورفضت محكمة أدرنة استئنافا جديدا قدمه محامو الجنديين الأتراك لإطلاق سراحهما بشروط، حسبما ذكرت وكالة دوغان للأنباء دون تقديم المزيد من التفاصيل.