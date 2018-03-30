البدوي: لن تغلق صحيفة "الوفد" طالما كنت حيا

قال الدكتور السيد البدوي، الرئيس الأسبق لحزب الوفد، إنه تولى مجلس إدارة صحيفة الوفد وكانت لديها وديعة بـ56 مليون جنيه، مضيفا: "أوصلتهم إلى 70 مليون جنية خلال فترة وجيزة، علما بأن ميزانية الجريدة منفصلة تماما عن ميزانية الحزب".

وتابع البدوي، خلال المؤتمر المنعقد بمقر الحزب الآن، "لن تغلق صحيفة الوفد طالما كنت حيا، ورواتب الصحفيين بالجريدة تسير بصورة طبيعية، فضلا عن التطور الملحوظ بها خلال الفترة الماضية".

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.