"الحسيني" يستعرض الموقف المالي لحزب الوفد

استعرض اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، الموقف المالي، قائلًا أن رصيد الحزب عام 2010 وصل إلى 16 مليون جنيه، ثم وصل في بداية عام 2015 إلى 8 ملايين جنيه، وحصل الحزب على دعم من الجريدة لدعم بعض المرشحين يصل إلى 400 ألف جنيه.

وأضاف الحسيني، خلال مؤتمر بالحزب، أن تأمينات الانتخابات بلغت 160 ألف، واشتراكات العضوية 52 ألف وإيرادات متنوعة 232 ألف، وبلغ إجمالي المبلغ 4 ملايين و 618 ألف، أما المصروفات الخاصة بانتخابات مجلس النواب وصلت إلى 3 ملايين والباقي تبرعات من المرشحين أنفسهم.

وأوضح الحسيني، أن مصروفات انتخابات الهيئة العليا عام 2015 بلغت حوالي 504 الف جنيه، لافتًا أن الجمعية العمومية المنعقدة اليوم تكلفت 15 ألف جنيه، وباقي المصروفات جاءت تبرعات من رجال الأعمال.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.