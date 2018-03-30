تسجيل الدخول

الوطن

رئيس وزراء كوسوفو يدين طرد بلاده "غير المقبول" لـ6 من أنصار جولن

منذ 23 دقيقة
كتب: أ ف ب
رئيس وزراء كوسوفو يدين طرد بلاده "غير المقبول" لـ6 من أنصار جولن

جولن

أدان رئيس وزراء كوسوفو الجمعة "الطرد غير المقبول" الذي قامت به الأجهزة الأمنية في بلاده لستة من أنصار مفترضين للداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال رئيس الوزراء راموش هاراديناي إنه لم يكن على علم بتوقيف الستة وترحيلهم إلى تركيا الخميس.

ويقول مسؤولون في كوسوفو إن خمسة من الموقوفين الستة مدرسون في مدرسة ببريشتينا على صلة بجولن، فيما لم تعرف هوية الشخص السادس حتى الان.

وتم توقيف الستة في عملية مشتركة للاجهزة التركية والكوسوفية ونقلوا الى تركيا في طائرة خاصة.

وأكد هاراديناي أن "عملية أمس الخميس غير مقبولة ومناقضة لقيمنا ومبادئ دولتنا".

وغولن الذي تتهمه انقرة بالضلوع في محاولة انقلاب في يوليو 2016، يعيش في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي. وينفي غولن قطعيا هذه الاتهامات.

وهو يرأس شبكة واسعة من المدارس والمنظمات غير الحكومية عبر العالم وفتح في العقود الاخيرة العديد من المؤسسات في البلقان وافريقيا ووسط آسيا.

ودعا هاراديناي وزير داخلية حكومته فلامور صيفاي ورئيس الاستخبارات دريتون غاشي لتقديم استقالتهما بسبب عملية الطرد.

من جانبه، قال رئيس كوسوفو هاشم تاجي أنه لم يكن على علم أيضا بعملية طرد الأتراك الستة.

لكن موقع اكسبرس الإخباري علق أن "جمهورية كوسوفو سقطت. اردوغان يدير كوسوفو من خلال أداته، هاشم تاجي".

أخبار متعلقة

"السيسي" يحتل المركز الثاني في استطلاع لمجلة "التايم" الأمريكية متفوقا على "أرودغان" و"أوباما" و"بوتين"
"داعش" يحرق جنديين تركيين في سوريا ويتوعد "أرودغان"

"داعش" يحرق جنديين تركيين في سوريا ويتوعد "أرودغان"
أرودغان: لن تعود العلاقات مع إسرائيل إذا لم يتوقف العدوان على غزة

أرودغان: لن تعود العلاقات مع إسرائيل إذا لم يتوقف العدوان على غزة
المسلماني: زعيم

المسلماني: زعيم "داعش" يصف "أرودغان" بالكافر

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

محافظ البحيرة تشيد بإقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة تشيد بإقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة

ضبط 1830 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في المحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 1830 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في المحافظات خلال 24 ساعة

مدفعية الاحتلال تقصف قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف قطاع غزة

ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات "يوم الأرض" بغزة إلى 10 أشخاص و1200 مصاب

ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات "يوم الأرض" بغزة إلى 10 أشخاص و1200 مصاب

"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين

"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل