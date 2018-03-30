رئيس وزراء كوسوفو يدين طرد بلاده "غير المقبول" لـ6 من أنصار جولن

أدان رئيس وزراء كوسوفو الجمعة "الطرد غير المقبول" الذي قامت به الأجهزة الأمنية في بلاده لستة من أنصار مفترضين للداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وقال رئيس الوزراء راموش هاراديناي إنه لم يكن على علم بتوقيف الستة وترحيلهم إلى تركيا الخميس.

ويقول مسؤولون في كوسوفو إن خمسة من الموقوفين الستة مدرسون في مدرسة ببريشتينا على صلة بجولن، فيما لم تعرف هوية الشخص السادس حتى الان.

وتم توقيف الستة في عملية مشتركة للاجهزة التركية والكوسوفية ونقلوا الى تركيا في طائرة خاصة.

وأكد هاراديناي أن "عملية أمس الخميس غير مقبولة ومناقضة لقيمنا ومبادئ دولتنا".

وغولن الذي تتهمه انقرة بالضلوع في محاولة انقلاب في يوليو 2016، يعيش في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي. وينفي غولن قطعيا هذه الاتهامات.

وهو يرأس شبكة واسعة من المدارس والمنظمات غير الحكومية عبر العالم وفتح في العقود الاخيرة العديد من المؤسسات في البلقان وافريقيا ووسط آسيا.

ودعا هاراديناي وزير داخلية حكومته فلامور صيفاي ورئيس الاستخبارات دريتون غاشي لتقديم استقالتهما بسبب عملية الطرد.

من جانبه، قال رئيس كوسوفو هاشم تاجي أنه لم يكن على علم أيضا بعملية طرد الأتراك الستة.

لكن موقع اكسبرس الإخباري علق أن "جمهورية كوسوفو سقطت. اردوغان يدير كوسوفو من خلال أداته، هاشم تاجي".