ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات "يوم الأرض" بغزة إلى 10 أشخاص و1200 مصاب

ارتفعت حصيلة الشهداء، اليوم، في مواجهات يوم الأرض في قطاع غزة إلى 10 شهداء، باستشهاد الشابين عبد الفتاح عبد النبي، وإبراهيم أبو شعر، في المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة استشهاد عشرة مواطنين وإصابة أكثر من 1200 مواطن بجراح مختلفة واستنشاق الغاز.

والشهداء هم: الشاب محمود سعدي رحمي شرق غزة، جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، الفتى أحمد إبراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا وعبد الفتاح عبد النبي، بالإضافة إلى شهيد ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.

ودعت مستشفيات قطاع غزة في الشمال المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائرة مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشارت وكالة "معا" الفلسطينية، إلى وجود تجمعات عديدة للمواطنين على السياج الفاصل شرق مدينة غزة حيث تطلق قوات الاحتلال قنابل الغز بشكل مكثف اتجاه المتظاهرين باستخدام طائرة، بالإضافة إلى إقامة سواتر ترابية خارج السياج الحدودي.

وتدور منذ ساعات الصباح مواجهات في عدة نقاط تماس مع الاحتلال على أقرب نقطة من السياج الحدودي الفاصل، بوجود تعزيزات عسكرية إسرائيلية واطلاق رصاص حي تجاه المدنيين الذين خرجوا لإحياء ذكرى يوم الأرض بمسيرات العودة.