تسجيل الدخول

الوطن

"الزغبي" يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين بالإسماعيلية

منذ 13 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
"الزغبي" يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين بالإسماعيلية

الزغبي يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين ونادى الشجرة .

تفقد المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والصيانة الشاملة لرفع كفاءة الحديقة استعدادًا لافتتاحها بعد انتهاء أعمال التطوير قريبًا.

رافقه أشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة، والمهندس عبد الحميد عامر، رئيس حي ثالث، وسعاد حامد، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع حديقة الخالدين.

تضمنت الجولة أعمال التطوير، والنظافة العامة، وصيانة المسطحات الخضراء بنادي الشجرة بمنطقة الممر.

وأكد الزغبي على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة لها قبل بدء موسم احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.

 

 

أخبار متعلقة

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بالممشى السياحي بطريق النصر

محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال التطوير بالممشى السياحي بطريق النصر
"سياحة النواب" تنظم زيارة لـ"هضبة الأهرامات" لمتابعة أعمال التطوير

"سياحة النواب" تنظم زيارة لـ"هضبة الأهرامات" لمتابعة أعمال التطوير
"الآثار": إزالة الحديقة المفتوحة بمتحف المطرية ضمن أعمال التطوير

"الآثار": إزالة الحديقة المفتوحة بمتحف المطرية ضمن أعمال التطوير
محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال التطوير بجراج الخالدين

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال التطوير بجراج الخالدين
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

محافظ البحيرة تشيد بإقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة تشيد بإقبال المواطنين في انتخابات الرئاسة

ضبط 1830 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في المحافظات خلال 24 ساعة

ضبط 1830 مخالفة تجاوز السرعة المقررة في المحافظات خلال 24 ساعة

مدفعية الاحتلال تقصف قطاع غزة

مدفعية الاحتلال تقصف قطاع غزة

ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات "يوم الأرض" بغزة إلى 10 أشخاص و1200 مصاب

ارتفاع عدد الشهداء في مواجهات "يوم الأرض" بغزة إلى 10 أشخاص و1200 مصاب

"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين

"البدوي" لـ"الوفديين": يجب "وأد فتنة" التفرقة بين القدامى والمستجدين

اختيارات الوطن

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

"تنسيقية مسيرة العودة الكبرى" تكشف لـ"الوطن" تفاصيل ذكرى "يوم الأرض"

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

«يو سى ماث» مصرى عربى وبـ500 جنيه بس.. شغل مخك

الأكثر قراءة

عاجل