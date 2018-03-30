"الزغبي" يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين بالإسماعيلية

تفقد المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والصيانة الشاملة لرفع كفاءة الحديقة استعدادًا لافتتاحها بعد انتهاء أعمال التطوير قريبًا.

رافقه أشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة، والمهندس عبد الحميد عامر، رئيس حي ثالث، وسعاد حامد، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع حديقة الخالدين.

تضمنت الجولة أعمال التطوير، والنظافة العامة، وصيانة المسطحات الخضراء بنادي الشجرة بمنطقة الممر.

وأكد الزغبي على ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة لها قبل بدء موسم احتفالات المحافظة بأعياد الربيع وشم النسيم.