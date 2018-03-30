مدفعية الاحتلال تقصف قطاع غزة

أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على الأقل صوب نقطة رصد للمقاومة الفلسطنيية جنوب شرق مدينة غزة، وقالت وكالة "معًا" الفلسطينية، أن المدفعية أطلقت قذائفها تجاه الموقع بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة على بعد مئات الامتار فقط من تواجد عشرات الآلاف من المتظاهرين.

وأكدت الوكالة الفلسطينية، اطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال صوب الموقع التابع لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي دون الابلاغ عن وقوع اصابات في القصف.

وفي وقت متزامن اطلقت المدفعية عدة قذائف صوب موقع اخر للمقاومة في جحر الديك شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وتدفق آلاف الفلسطينيين باتجاه الشريط الحدودي شرق قطاع غزة للمشاركة في مسيرة "العودة الكبرى"، بالتوافق مع الذكرى الـ42 ليوم الأرض، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحدود مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة.