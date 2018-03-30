مقتل 5 من أسرة واحدة إثر نفجار لغم أرضي شمال اليمن

قتل 5 أفراد من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، جرّاء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحو جماعة "الحوثي"، في محافظة الجوف شمالي اليمن، حسب مسؤول حكومي.

وفي تصريح لـ"الأناضول"، قال عبدالهادي العصار، مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إن لغما أرضيا من مخلفات الحوثيين انفجر، اليوم، بسيارة تقل إحدى العوائل شرقي مديرية "برط العنان"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف العصار، أن الانفجار أدى لمقتل رب الأسرة الشيخ يحيى الصلاحي، وزوجته وثلاثة من أولادهما، جميعهم أطفالهم.

ولفت المسؤول إلى وجود مئات الألغام التي زرعتها المليشيات "الحوثيون"، بشكل عشوائي في مختلف مناطق الجوف، ما تسبب في وقوع ضحايا من المدنيين نتيجة انفجار الألغام.