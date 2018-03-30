رأس البر تستضيف المؤتمر الدولي الطبي الثامن لأمراض الكلى

نظمت مستشفى جامعة المنصورة، اليوم، مؤتمرها الدولي الطبي الثامن لأمراض الكلى، في نادي الشرطة بمدينة رأس البر في دمياط، وذلك بحصور ممثلو تسع جامعات مصرية، بالإضافة لممثلون من جامعات كندا وإنجلترا والسعودية .

عقد المؤتمر برئاسة الدكتور ناجى عبد الهادي، رئيس وحدة أمراض الكلى بطب المنصورة، وبحضور 250 من أطباء الكلي على مستوى الجمهورية.

وناقش المؤتمر 25 بحثًا مقدمًا للمؤتمر على مستوى العالم في علاج أمراض الكلى، وأوصى بضرورة التدخل الطبي في فترة مبكرة لكونه الأنسب لمنع الإصابة بالفشل الكلوي المزمن، كما أوصى بضرورة الفحص الدوري المستمر لمرضى القلب، والسكر، والضغط، للعلاج المبكر للقصور الكلوي، كما أوصى بضرورة متابعة السيدات الحوامل بشكل مكثف ودوري لحماية المرأة والجنين من مضاعفات أمراض الكلى.