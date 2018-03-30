المتحدث باسم حركة فتح لدولة الاحتلال: "لن نرفع الراية البيضاء"

قدم أسامة القواسمي، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، التعازي في سقوط شهداء، اليوم، في هجمات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركة الفلسطينيين في مسيرة العودة الكبرى، التي تتزامن مع إحياء "يوم الأرض"، الذي يحل في 30 مارس كل عام، مؤكدا أنهم ماتوا دفاعا عن الأرض.

ووجه القواسمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، رسالة للمحتل الإسرائيلي، قال فيها: "لن نرفع الراية البيضاء، ولن نقبل بالابتزاز والتهديد الأمريكي".

ووجه المتحدث باسم حركة فتح رسالة أخرى للبيت الأبيض: "إحنا شعب الجبارين أصحاب حق، وصامدين في أرضنا، وفي ذكرى يوم الأرض لن نؤكد تمسكنا بتلك الأرض المعجونة بدماء الشهداء".

وتابع: "الهوان العربي، والظروف العربية الضعيفة الصعبة هي التي مكنت أمريكا وإسرائيل من اتخاذ قرارت ضد الشعب الفلسطيني، منها جعل القدس عاصمة إسرائيل".