شعث: الفلسطينيون ينتظرون قرارا من الأمم المتحدة في "حق العودة"

قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الشعب الفلسطيني توجه بعشرات الآلاف إلى الحدود الفلسطينية الإسرائيلية وهي حدود الهدنة والحرب التي صنعتها أحداث حرب 1948 لأنهم يريدون العودة إلى وطنهم بأي شكلٍ كان.

وأضاف شعث، خلال حواره مع فضائية "أون لايف" أن الشعب الفلسطيني أراد توجيه رسائل إلى العالم ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وأنه شعب ضاق به زرعًا للوضع الذي مر به على مدار 70 عامًا.

وأشار إلى أن القانون الدولي الآن أصبح أمام اختبار أخلاقي في كيفية حل مشكلة ملايين من الشعب الفلسطيني الذين يعيشون وينظرون قرارًا من الأمم المتحدة التي تسببت أساسًا في تقسيم فلسطين ومع ذلك الشعب الفلسطيني يريد حقه في الأرض.