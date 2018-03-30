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الوطن

ضبط 43 قضية تموينية خلال حملة في مطروح

اليوم PM 10:01
كتب: محمد بخات
ضبط 43 قضية تموينية خلال حملة في مطروح

حملة تموينية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، اليوم، من ضبط 43 قضية تموينية متنوعة بالأسواق والمحلات التجارية، في مدينة مرسى مطروح، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عجانات دقيق بمخابز بلدية غير نظيفة، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع بأعلى من السعر الرسمي، وتحرر بهم محاضر رسمية.

وأكد مدير أمن مطروح، الذي أشرف على الحملة، أن مباحث التموين مستمرة في تكثيف الجهود وتحقيق الاستقرار لضبط الجرائم التموينية، وضبط السلع مجهولة المصدر، وضبط القائمين بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية، والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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