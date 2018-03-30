السلطات المحلية تعلن حالة التأهب بعد انبعاث غاز سام بضواحي موسكو

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة موسكو حالة التأهب العالي بعد انبعاث غاز كبريتيد الهيدروجين الخطير من مكب نفايات قرب مدينة فولوكولامسك.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية بدء توزيع وسائل الحماية على سكان المنطقة بعد انبعاث الغاز.

ورصدت هيئة الرقابة الصحية الروسية كثافة غاز كبريتيد الهيدروجين في الهواء تزيد على المستوى الأقصى المسموح به 1.5 – 2.5 مرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي هذا السياق أكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، أن الكرملين يتابع الأوضاع، وهو على اتصال دائم مع السلطات المحلية والحكومة، وقد كلفت الهيئات المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وذكر الأطباء تزايد الأشخاص الذين طلبوا المساعدة منذ أول انبعاث للغاز الأسبوع الماضي في ميدان "يادروفو" لإتلاف النفايات بضواحي موسكو. وتأثر عشرات الأطفال بتركيز الغاز في الهواء، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وأثارت حالة تسمم الأطفال احتجاجات وسط السكان المحليين الذين طالبوا بإغلاق ميدان "يادروفو".

وتعهدت السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها محاسبة مدير ميدان إتلاف النفايات، وذكرت وزارة البيئة أنها كشفت عدة انتهاكات لقواعد السلامة فيما يخص عمل الميدان.

وخرج أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر إلى شوارع مدينة فولوكولامسك، مطالبين بإجراءات طارئة لإغلاق مكب النفايات قرب المدينة.