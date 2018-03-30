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الوطن

وزيرة الثقافة تكرم رموز الفنون الشعبية بمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

منذ 39 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
وزيرة الثقافة تكرم رموز الفنون الشعبية بمهرجان دمنهور الدولي للفلكلور

وزير الثقافة تكرم رموز الفنون الشعبية فى مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ترافقها المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، رموز الفنون الشعبية، وذلك خلال فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور.

يشارك في فعاليات المهرجان الذي يستمر على مدار 9 أيام، 18 فرقة من 10 دول عربية وأجنبية هي مصر، نيجيريا، إندونيسيا، فيتنام، الصين، سيريلانكا، البرازيل، لبنان، الأردن، تونس.

حضر المهرجان أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، محمد ظريف، مدير دار أوبرا دمنهور، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري لمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب، ولفيف من الرموز الثقافية المصرية.

وجرى تكريم اسم الراحل عبد المنعم كامل، رئيس دار الأوبرا السابق، والدكتور صلاح الراوي، أستاذ الأدب الشعبي بأكاديمية الفنون، واسم الفنان الراحل الريس متقال، والفنان عبد الستار سليم، والفنان محمد رؤوف، مطرب فرقة رضا الأسبق، وينى ميلار خونيديس، المستشار الثقافي اليوناني الأسبق في مصر، والمطربة الشابة هند الراوي، والفنان اللبناني جابريل شايبي.

بدأ حفل افتتاح المهرجان بتقديم عروض لكل من فرقة شباب سريلانكا للرقص، وليوانجين الصينية، وهند الراوى، ومحمد رؤوف، وجابريل شايبى، وحفيد الريس متقال، تلتها عرض الفلكلور والعصور لفرقة فرسان الشرق للتراث، من تصميم وإخراج عصام عزت، والذي تناول نماذج من أشهر أشكال الفنون الشعبية المصرية عبر تاريخها.

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