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الوطن

كبيش: على الحكومة تقديم استقالتها قبل يونيو المقبل

منذ 38 دقيقة
كتب: محمود البدوي
كبيش: على الحكومة تقديم استقالتها قبل يونيو المقبل

محمود كبيش

قال الدكتور محمود كبيش العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه يرى ضرورة استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة حتى إذا كانت بنفس الأشخاص، وذلك قبل بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف كبيش، خلال حواره في برنامج "آخر الأسبوع"، على قناة "المحور"، أن مصر ليست بصدد امتداد فترة رئاسية ولكن نحن في فترة رئاسية جديدة ستبدأ في شهر يونيو المقبل، ويجب على الحكومة تقديم استقالتها أمام رئيس الجمهورية حتى وإن كلف نفس الحكومة بالاستمرار.

وتابع: "زي ما السيسي حلف قدام البرلمان قبل كده، هيحلف تاني أثناء فترة ولايته الثانية وهو ما نص عليه الدستور".

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