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الوطن

محامي أسرة مريم: الجرم الذي ارتكب ضد مريم عنصري وجريمة كراهية

منذ 38 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
محامي أسرة مريم: الجرم الذي ارتكب ضد مريم عنصري وجريمة كراهية

مريم

قال الدكتور عماد أبو حسين محامي أسرة الطالبة مريم عبدالسلام المصرية التي قتلت في بريطانيا، إنه من خلال الاطلاع على مجريات القضية ومن خلال الاستماع إلى شهود العيان فلديه شبهة كبيرة جدًا تكاد تصل إلى اليقين بأن الجرم الذي ارتكب ضد مريم عنصري وجريمة كراهية.

وأضاف أبو حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا يحيى ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "المحور" أن الطالبة مريم لا تعرف الفتيات اللاتي اعتدين عليها ولكن قد سبق الاعتداء عليها في 18 أغسطس 2017 هي وشقيقتها من فتاتين هم نفسهما من اعتدوا عليها في الحادث الأخير وهذه هي المعرفة الوحيدة بين الطرفين.

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