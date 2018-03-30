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الوطن

محافظ بورسعيد يكرم 25 أما مثالية بنقابة المهندسين

منذ 44 دقيقة
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد يكرم 25 أما مثالية بنقابة المهندسين

محافظ بورسعيد

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، 25 أمًا مثالية من أمهات المهندسين، وذلك بنقابة المهندسين، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد داوود، نقيب المهندسين، وأعضاء النقابة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المرأة المصرية تعد مصنع الرجال والأبطال والشباب فهي التي تقوم بتربية أبنائها وتكوين شخصيتهم بصورة إيجابية مبنية على القيم الإنسانية والمبادئ الوطنية وحمايتهم من الأفكار السلبية والمتطرفة، وهو ما يعود بالإيجاب على الوطن ومستقبله.

وأوضح أن الأم المصرية تعلم أولادها حب الوطن وغرس روح الانتماء لدية وعليها أن تعرف أبنائها بواجباتهم تجاه وطنهم.

وأشاد محافظ بورسعيد، بالمرأة ووطنيتها خلال الانتخابات الرئاسية، مما نتج عنه ظهور بورسعيد بصورة مشرفة في الانتخابات التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي.

وطالب المحافظ من جميع الأمهات بتوعية أبنائها، مشيرا أن مصر تتعرض لحروب الجيل الرابع والخامس من أجل تشتيت ذهن شبابنا عن الإنجازات والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، والتي لم تشهدها من قبل، ولكننا نثق في شبابنا ووعيهم وحبهم لمصرنا الغالية.

وأوضح أن مصر البلد الوحيدة التي تجلي فيها المولي عزو وجل وذكرت في القرآن الكريم عدة مرات.

وجري تكريم الأمهات المثاليات في نهاية الحفل.

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