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الوطن

نوع الإعاقة تحدد قيمة المعاش.. معايير اختيار مستحقي "تكافل وكرامة"

اليوم AM 03:54
كتب: عبد الحميد جمعة
نوع الإعاقة تحدد قيمة المعاش.. معايير اختيار مستحقي "تكافل وكرامة"

وزيرة التضامن

"الهدف من تحركات فريق عمل برنامج كرامة فى كل المحافظات يتمثل في تسهيل إجراءات الكشف على المتقدمين وتطبيق معايير علمية دولية تم التدريب عليها"، هكذا أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد درجة عجز مستحقي معاش "تكافل وكرامة" الذي تخصصه الوزارة لذوي الإعاقة، والوصول لتقييم مستوى الإعاقة وقياس درجة العجز بكل دقة وشفافية.

"الوطن" تواصلت مع شخصيات من ذوي الإعاقة لمعرفة تفاصيل تطبيق المعايير الدولية لتحديد درجة عجز مستحقي معاش "تكافل وكرامة"، حيث تقول الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن هذه المعايير تبين نوع الإعاقات ومدى شدتها وتأثيرها على أشخاص ذوي الإعاقة.

المعايير الدولية يتم تطبيقها لضمان الحفاظ على المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وضمان عدم دخول أشخاص طبيعيين ضمن المجموعة التي تتقاضى تلك المعاشات، حسب حديث "هجرس" لـ"الوطن"، موضحة أن المعايير تطبق من خلال أطباء متخصصين يقومون بالكشف على الأشخاص لتطبيق معايير كل إعاقة على حدها سواء سمعية أو بصرية أو ذهنية أو حركية.

يوجد 3 مستويات للإعاقة تشمل إعاقات خفيفة ومتوسطة وشديدة، حسبما أوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لافتة إلى أنه يوجد أشخاص لديهم إعاقة واحدة والبعض من مزدوجي الإعاقة والبعض الآخر من أصحاب الإعاقات المتعددة.

تحديد نوع الإعاقة لكل شخص، وفقا للمعايير الدولية سالفة الذكر، ينعكس على المعاشات التي يتقاضاها ذوو الإعاقة، وفقا لـ"هجرس"، حيث تحدد وزارة التضامن قيمة المعاش وفقا لنوع إعاقة الشخص، سواء كان ذي إعاقة واحدة أو من مزدوجي أو متعددي الإعاقات.

النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، يرى أن المعايير الدولية لتحديد درجة العجز تحتاج إلى تدريبات كثيرة لتأهيل الأطباء، علاوة على التكلفة العالية التي يحتاجها لتطبيق هذه المعايير، مشيرا إلى أن تحديد نوع الإعاقة، وفقا للمعايير الدولية، ينتج عنه استخراج شهادات القومسيون الطبى لكل شخص من ذوي الإعاقة، وإثبات نوع إعاقته على بطاقة الرقم القومي، وحصوله على بطاقة "إثبات الإعاقة".

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