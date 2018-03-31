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الوطن

عمدة قرية صلاح ينفي تزويج 70 عروسا والتبرع بعجل مقابل كل هدف

منذ 25 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
عمدة قرية صلاح ينفي تزويج 70 عروسا والتبرع بعجل مقابل كل هدف

محمد صلاح

نفى الحاج ماهر عمدة قرية نجريج، بلد اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قيام اللاعب بالمساعدة في تزويج 70 عروسا والتبرع بعجل مقابل كل هدف يحرزه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن جمعية رسالة زارت القرية وكرمت صلاح تكريم فردي وقررت المساعدة في تزويج عدد من فتيات القرية بمساعدة مؤسسة محمد صلاح ولكن بدعم جمعية رسالة.

وأوضح عمدة قرية نجريج أن هناك بعض الشائعات التي خرجت عن لسانه وهو لم يقولها مثل أن صلاح أهدى والدته ووالده رحلة عمرة بمناسبة عيد الأم مؤكدًا على أن اللاعب يحرص على إبتعاد أسرته عن الإعلام.

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